У сквері на Зеленій планують облаштувати громадський простір зі скейт-зоною. Візуалізація

У сквері на вулиці Зеленій у Львові хочуть облаштувати громадський простір зі скейт-зоною. Територію планують осучаснити та перетворити на місце активного дозвілля молоді. Про це інформує департамент містобудування ЛМР.

Після реконструкції у сквері мають з’явитися комфортні зони для відпочинку, алеї, сучасні вуличні меблі, освітлення, озеленення.

Наразі у сквері досі знаходиться радянська стела, яка, як стверджують у департаменті містобудування, загромаджує простір.

Реклама партнерів

Як виглядатиме стела в осучасненому просторі, визначатимуть на архітектурному конкурсі. Сходи, які зараз є сквері, роблять зелену зону недоступною для маломобільних верств населення.

Також, щоб раціональніше використати рельєф території, перетворити сквер на місце активного дозвілля, тут планують облаштувати скейт-зону. Тим паче, що поруч заплановане відкриття молодіжного центру, тож створення скейт-парку буде дуже доречним.

За розмірами скейт-парк на Зеленій буде трохи більшим за той, що є на вул. Б. Хмельницького.

Наразі в управлінні архітектури департаменту містобудування ще напрацьовують концепцію з облаштування нового скейт-парку на вулиці Зеленій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Візуалізація: департамент містобудування