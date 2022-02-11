Майже 40 тисяч підлітків вже отримали «ковідну тисячу»

За перші декілька днів за програмою «єПідтримка» відкрили понад 39 тисяч банківських рахунків дітям віком від 14 до 17 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Програма «єПідтримка» для підлітків стартувала з 7 лютого. За декілька днів майже 64% повністю вакцинованих проти Covid-19 дітей отримали гроші. Наразі витратили майже 2 мільйони гривень:

1,2 мільйони гривень витратили на шкільне приладдя та канцелярські вироби;

майже на 400 тисяч гривень купили товари спортивного призначення;

ще 153 тисячі гривень витратили на послуги у сфері освіти.

Зауважимо, станом на 11 лютого в Україні понад 73 тисячі дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу вакцини проти Covid-19. Повний курс вакцинації пройшли понад 62 тисячі.

Нагадаємо, з 7 лютого підлітки від 14 років, які отримали обидві дози щеплення від коронавірусу можуть скористатися програмою «єПідтримка».

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У Міністерстві повідомили, що гроші можна витратити на освітні послуги, позашкільні заняття, канцтовари та спортивний інвентар. Також за допомогою цих коштів можна оплатити перебування дитини у літньому чи спортивному таборі.

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