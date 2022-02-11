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Майже 40 тисяч підлітків вже отримали «ковідну тисячу»

Анастасія Диняк

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За перші декілька днів за програмою «єПідтримка» відкрили понад 39 тисяч банківських рахунків дітям віком від 14 до 17 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Програма «єПідтримка» для підлітків стартувала з 7 лютого. За декілька днів майже 64% повністю вакцинованих проти Covid-19 дітей отримали гроші. Наразі витратили майже 2 мільйони гривень:

  • 1,2 мільйони гривень витратили на шкільне приладдя та канцелярські вироби;
  • майже на 400 тисяч гривень купили товари спортивного призначення;
  • ще 153 тисячі гривень витратили на послуги у сфері освіти.

Зауважимо, станом на 11 лютого в Україні понад 73 тисячі дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу вакцини проти Covid-19. Повний курс вакцинації пройшли понад 62 тисячі.

Нагадаємо, з 7 лютого підлітки від 14 років, які отримали обидві дози щеплення від коронавірусу можуть скористатися програмою «єПідтримка».

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У Міністерстві повідомили, що гроші можна витратити на освітні послуги, позашкільні заняття, канцтовари та спортивний інвентар. Також за допомогою цих коштів можна оплатити перебування дитини у літньому чи спортивному таборі.

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