Двоє мешканців Львівщини вирубали лісу на 350 тисяч гривень

На Львівщині судитимуть двох чоловіків за незаконну вирубку дерев. За це їм загрожує до семи років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який бензопилою зрізав липи, клени та берести поблизу села Сапіжанка в Кам’янка-Бузькому районі. Врешті підозрюваний знищив дерев на 150 тисяч гривень.

Ще одного порушника затримали поблизу села Зимна вода. Вздовж залізничної колії 32-річний чоловік зрубав ясенів, акацій, берестів та дубів на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Наразі досудові розслідування завершені, а справи скеровані до суду. Чоловіків звинувачують у незаконній порубці дерев. За скоєне їх загрожує до семи років ув’язнення.

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Загалом від початку року правоохоронці розпочали 18 проваджень за фактами незаконних порубок лісів, 16 особам повідомили про підозру. Під час розслідувань поліцейські вилучили понад 60 кубічних метрів незаконно зрубаної деревини.

Нагадаємо, у 2022 році Львівська область опинилася на одному з останніх місць в екологічному рейтингу. Основними екопроблемами регіону назвали незаконну вирубку лісу, забруднення річок, утилізація відходів й екологічні втрати від діяльності гірничої промисловості.

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