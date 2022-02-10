У Львові викрили контрабанду MacBook на чверть мільйона

У посилці зі США, яка надійшла до Львова, замість вживаного принтера виявили партію ноутбуків Apple MacBook на чверть мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Контрабанду ноутбуків Apple MacBook виявили у посилці зі США, яка надійшла до Львова на ім’я приватної особи.

У митній декларації відправник вказав, що пересилає вживаний принтер вартістю 100 доларів. Однак всередині коробки правоохоронці знайшли п’ять нових макбуків Apple MacBook Pro 13. Їхня загальна вартість становить близько 250 тисяч гривень.

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Всю контрабандну техніку вилучили. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил (недекларування товарів). Найближчим часом справу передадуть до суду, який і поставить у ній крапку.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди майже на 190 млн грн. Водночас у 2020 році обсяг затриманої контрабанди оцінили у понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

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