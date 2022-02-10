На реконструкції моста на Львівщині розікрали майже 1,5 млн грн

Директора львівського підприємства, яке реконструювало підвісний міст у Червонограді, обвинувачують у привласненні майже 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ Львівщини.

За даними слідства, йдеться про реконструкцію підвісного моста через річку Західний Бугу, що у місті Червоноград, яким займалось львівське підприємство. З ним у 2019 році міська рада Червонограда уклала відповідний договір на майже на майже 7 млн грн.

Проте керівник фірми склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості, значно завищивши вартість та обсяг виконаних робіт. Це дозволило йому заволодіти майже 1,5 млн грн. Оскільки, підприємство не виконувало взятих на себе зобов’язань, замовник призупинив перерахунок решти коштів.

Так, зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які були причетні до оборудки.