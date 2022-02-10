Львів'янин потрапив у лікарню після ДТП у Брюховичах

Внаслідок аварії у Брюховичах 49-річний водій потрапив у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 9 лютого близько 8:00 год. на вулиці Незалежності у селищі Брюховичі. Тут автомобіль «Рено Меган», за кермом якого був 49-річний львів’янин, врізався у«Шкоду Фабію» 23-річного місцевого мешканця.

Внаслідок зіткнення водій «Рено» отримав травми, його госпіталізували. Деталей про стан постраждалого поки не кажуть.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Уже відкрито кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ).

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Винуватцю автопригоди загрожує до трьох років за ґратами та позбавлення водійських прав терміном до трьох років.

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