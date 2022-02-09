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У Львові перевірятимуть на генетичні хвороби немовлят з семи областей

Ольга Денисяка

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Львівський обласний клінічний перинатальний центр став регіональним центром неонатального скринінгу. В Центрі обстежуватимуть на генетичні захворювання всіх новонароджених дітей з семи областей України. Про це у Facebook повідомила очільниця медзакладу Марія Малачинська.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік установ, які будуть виконувати функції експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу для створення нової системи неонатального масового скринінгу в Україні.

Визначено, що на базі Львівського обласного клінічного перинатального центру буде функціонувати Регіональний центр неонатального скринінгу, де обстежуватимуть кожну новонароджену дитина з таких областей:

  • Львівської,
  • Закарпатської,
  • Івано-Франківської,
  • Волинської,
  • Хмельницької,
  • Чернівецької,
  • Тернопільської .

За словами Марії Малачинської, в Центрі вже почали підготовку, зокрема, готуються надавати конслуьтації та  чекають на необхідне обладнання.

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Як повідомляв Львівський портал, в Україні запроваджують неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань. Немовлят перевірятимуть на 21 захорювання.

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