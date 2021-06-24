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Новонароджених українців перевірятимуть на генетичні хвороби

Наталя Дуляба

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В Україні збираються запровадити неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

«Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширюємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя», – сказав глава МОЗ.

Також Віктор Ляшко додав, що у планах – введення сімейного скринінгу, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетичних захворювань.

Міністр наголосив, що в стратегії розвитку людського капіталу, яку нещодавно затвердив президент, окремий розділ присвячений здоровому дитинству. Так, особливу увагу приділять малюковій смертності, якості медичної допомоги з народження і в час вагітності матері.

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Як повідомляв Львівський портал, для українців віком 55+ введуть обов’язкові медогляди, аби котролювати стан здоров’я і виявляти хвороби на ранній стадії.

Також нещодавно Володимир Зеленський анонсував лікарні світого рівня в кожній області України.

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