Судитимуть власників самовільно зведених будиночків у Сколівський Бескидах

Вісьмох людей судитимуть за самовільно зайняту землю на території нацпарку «Сколівські Бескиди» та зведення на ній дерев’яних будиночків для торгівлі сувенірами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що місцеві підприємці збудували 13 одно- та -двоповерхових дерев’яних будиночків неподалік водоспаду «Кам’янка» на території Сколівських Бескидів. Вони не мали на це відповідних дозволів і зайняли земельні ділянки незаконно.

У самовільно зведених будиночках бізнесмени продавали різні товари, зокрема сувеніри. Зараз прокурори готують позови щодо їхнього демонтажу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). Обвинувачуваним загрожує до трьох років за ґратами.

Досудове розслідування вже завершили, а справу скерували до суду.

Нагадаємо, раніше у прокуратурі говорили, що підозрювані ще із 2000 року на цьому місці у «Сколівських Бескидах» продавали різні товари з «лотка», а потім самовільно збудували там дерев’яні будиночки. На них наклали арешт ще в жовтні 2021 року.

При цьому правоохоронці не уточнювали, коли саме будівлі спорудили, тож вочевидь вони не є «свіжим» будівництвом.

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