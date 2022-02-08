На Золочівщині потяг збив 28-річного чоловіка

У понеділок, 7 лютого, в селі Ожидів Золочівського району вантажний поїзд наїхав на 28-річного нетверезого чоловіка. Потерпілого госпіталізували до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась орієнтовно о 13:35 год. на перегоні «Здолбунів-Львів» в селі Ожидів Золочівського району.

Вантажний потяг збив 28-річного мешканця одного із сіл району. Чоловіка з травмами госпіталізували до реанімації. Правоохоронці встановили, що на момент наїзду потерпілий був нетверезим.

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За цим фактом відкрили кримінальне впровадження за ч. 2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху експлуатації залізничного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 2 до 7 років позбавлення волі.

На разі триває досудове слідство, поліцейські встановлюють всі обставини події

У поліції наголошують, залізниця – зона підвищеної небезпеки. Тому потрібно бути максимально обережним та уважним біля залізничних станцій. Колію можна переходити тільки у спеціально призначених місцях: переходи, пішохідні мости, тунелі.

Якщо їх немає, то перейти можна тільки там, де встановлено спеціальний знак “Перехід через колію”.

До слова, минулого року, під час рейдів на Львівщині залізничники зафіксували понад 1300 випадків, коли люди ходили коліями та переходами через колії у невстановлених місцях.

З порушниками ведуть профілактичні бесіди та штрафують. За порушення правил безпеки у 2021 році вони сплатили 45 000 грн штрафів.

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