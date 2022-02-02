Біля Золочева пасажирський поїзд збив людину

Поблизу Золочева пасажирський потяг, що спрямував з Києва до Чопа, насмерть збив 49-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Фатальний випадок стався у вівторок ввечері, 1 лютого, поблизу залізничної станції «Золочів». Тут орієнтовно о 22:25 год. пасажирський потяг сполученням «Київ – Чоп» збив людину.

Постраждалим виявився 49-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм він загинув на місці.

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Як уточняють у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА, чоловік йшов по залізничній колії назустріч потягу.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років позбавлення волі.

У Львівській залізниці ситуацію ще не прокоментували, однак там наголошують: всі випадки травмування на коліях стаються через те, що громадяни не дотримуються правил безпеки. Люди переходять колію у невстановлених місцях, а найбільше травм зазнають саме вночі.

«У 2021 році на коліях Львівської залізниці було зафіксовано майже 180 випадків застосування екстреного гальмування поїздів із метою запобігання наїзду на сторонніх осіб. Швидка реакція та професійні дії локомотивних бригад, виявлені у цих випадках, фактично врятували порушників від каліцтва та смерті. В таких ситуаціях запобігти трагедії дуже важко, адже поїзд неможливо раптово зупинити. Залежно від швидкості руху та ваги рухомого складу, гальмівний шлях поїзда у режимі екстреного гальмування може становити близько 1 кілометра», – пояснюють залізничники.

Загалом торік під час рейдів на Львівщині залізничники зафіксували понад 1300 випадків, коли люди ходили коліями та переходами через колії у невстановлених місцях.

З порушниками ведуть профілактичні бесіди та штрафують. За порушення правил безпеки у 2021 році вони сплатили 45 000 грн штрафів.

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