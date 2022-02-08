Мешканця Самбірщини засудили до семи років за вбивство батька

Сім років за ґратами проведе 45-річний мешканець Самбірщини, який до смерті побив батька. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У суді довели, що в одному із сіл Боринської територіальної громади (Самбірський район) батько з сином розпивали алкогольні напої, коли між ними виник конфлікт. У ході суперечки засуджений побив пенсіонера, внаслідок чого останній помер на місці події.

Після сутички син допив алкоголь, а коли побачив що батько вже не дихає, взяв велосипед і поїхав за черговою дозою спиртного.

45-річного чоловіка визнали винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України), та засудили до семи років і двох місяців позбавлення волі.

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