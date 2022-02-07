За рік камери автофіксації виявили порушень на мільярд гривень

В 2021 році в Україні виписали 2,6 мільйона штрафів за перевищення швидкості. Загалом водії «напорушували» на понад мільярд гривень. Про це повідомляє Опендатабот.

Система встановлених на дорогах відеокамер, що в автоматично фіксують порушення ПДР, стартувала в Києві та області у червні 2020-го. За наступні півроку власникам автомобілів виписали 1,2 мільона штрафів. Наразі порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах та 15 областях.

Завдяки системі автофіксації за минулий рік виписали 2,6 млн штрафів за порушення ПДР. Щороку більшає несплачених штрафів. За 2021 році їх кількість зросла на 19% та становить 1,3 мільйона штрафів.

Як повідомляв Львівський портал, на дорогах Львівщини вже працюють 19 таких комплексів, а у Львові – 9.

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Детальніше про всі нюанси щодо штрафів, чому важливо їх вчасно оплатити, і який сюрприз МВС підготувало для злісних боржників-шумахерів читайте за цим посиланням.

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