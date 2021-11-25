У Львові запрацюють ще дві камери автофіксації ПДР

З п’ятниці, 26 листопада, у Львові запрацюють ще два комплекси автоматичної фото- й відео фіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Камери, які в автоматичному режимі фіксуватимуть на фото й відео водіїв-порушників, запрацюють на таких двох нових локаціях:

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу – просп. Червоної Калини);

вул. Княгині Ольги, 100-К (напрямок спрямування приладу – вул. Володимира Великого).

Зазначимо, що камери автоматичної фіксації порушень ПДР у Львові почали встановлювати з кінця серпня. Дотепер їх у місті вже є сім, а вищезгаданими двома – дев’ять.

Що вважають порушенням?

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Фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год.

Який штраф?

340 грн доведеться заплатити при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год, але не більше 50 км/год; 1700 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год.

Водночас штраф можна зменшити 50%, якщо оплатити його протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Як дізнатися, що камера вас «впіймала»?

адмінпостанови надсилають на електронну пошту, якщо подано відповідну заяву в МВС;

на офіційних веб-сайтах МВС та Головного сервісного центру МВС в «Електронному кабінеті водія»;

від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;

від представників Державна прикордонна служба України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Варто додати, що постанову про штраф виносять без участі особи, яку притягають до відповідальності. Документ надсилають порушникові поштою протягом трьох днів із дати винесення.

Коли постанова набирає законної сили?

з дня отримання;

з дня відмови про отримання;

з дня повернення поштового відправлення, якщо Ви не отримали надіслану постанову;

якщо вручається прикордонником, то в день вручення.

Які терміни оскарження постанови?

10 днів з дати набрання постановою законної сили.

Доки потрібно сплатити штраф?

Протягом 30 днів із дати набрання постановою законної сили. При оскарженні ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

Як писав Львівський портал, система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР в Україні запрацювала влітку 2020 року. На дорогах Львівщини вже працюють 19 таких комплексів.

Детальніше про всі нюанси щодо штрафів, чому важливо їх вчасно оплатити, і який сюрприз МВС підготувало для злісних боржників-шумахерів читайте за цим посиланням.

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