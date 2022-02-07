У Львові зловили 50-річного наркоторговця

5 січня у Львові поліцейські затримали розповсюджувача наркотиків під час збуту «метадону». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, раніше вже судимий за наркозлочини 50-річний львів’янин неодноразово збував наркотичний засіб «метадон» на території міста.

Правоохоронці затримали його 5 лютого під час збуту наркотиків на перехресті вулиць Тісна та Широка у Львові. Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що йому загрожує – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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