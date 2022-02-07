Netflix купив фільм Олега Сенцова «Носоріг»

Американська стримінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова. Про це Олег Сенцов повідомив у Facebook.
У широкий український прокат «Носоріг» вийде 17 лютого.
«Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – минулої осені на Київському тижні критики. Стрічка Сенцова нещодавно була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а перемогу у номінації «Найкращий актор» отримав виконавець головної ролі Сергій Філімонов. Раніше він також був визнаний найкращим актором на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.
Ольга Денисяка