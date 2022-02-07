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Netflix купив фільм Олега Сенцова «Носоріг»

Ольга Денисяка

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Американська стримінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова. Про це Олег Сенцов повідомив у Facebook.

У широкий український прокат «Носоріг» вийде 17 лютого.

«Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – минулої осені на Київському тижні критики.  Стрічка Сенцова нещодавно була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а перемогу у номінації «Найкращий актор» отримав виконавець головної ролі Сергій Філімонов. Раніше він також був визнаний найкращим актором на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
Як повідомляв Львівський портал, 10 лютого у Львові, у кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Форум), відбудеться допрем’єрний показ кримінальної драми «Носоріг». Стрічку представить глядачам творча група: режисер Олег Сенцов та продюсер Денис Іванов.
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