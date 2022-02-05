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У Львові відбудеться допрем’єрний показ фільму Олега Сенцова

Ольга Денисяка

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10 лютого у Львові, у кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Форум), відбудеться допрем’єрний показ кримінальної драми «Носоріг». Стрічку представить глядачам творча група: режисер Олег Сенцов та продюсер Денис Іванов. У широкий український прокат фільм вийде 17 лютого. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Також 22 лютого о 10:30 у кінотеатрі Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens відбудеться спеціальний показ «Носорога» для ветеранів АТО. Вхід на показ безкоштовний – за попередньою реєстрацією за посиланням.

«Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – минулої осені на Київському тижні критики.  Стрічка Сенцова нещодавно була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а перемогу у номінації «Найкращий актор» отримав виконавець головної ролі Сергій Філімонов. Раніше він також був визнаний найкращим актором на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

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Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов («Артхаус Трафік») та Олег Сенцов («Край Кінема»). Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production), німецькі – Хайно Декерт, Тіна Бьорнер (Ma.ja.de. Fiction). Міжнародний дистриб’ютор стрічки –  компанія WestEnd Films.

Створення фільму підтримали Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство України з питань кіно, фонд підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт EURIMAGES, Польський кіноінститут, німецький кінофонд Medienboard Berlin-Brandenburg.

У широкий український прокат «Носоріг» вийде 17 лютого 2022 року.

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