На кордоні з Польщею затримали контрабанду одягу на пів мільйона гривень

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» прикордонники затримали 54-річного мешканця Чернівецької області, який перевозив незадекларований одяг вартістю майже пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Чергову контрабанду на кордоні із Польщею митники виявили у неділю, 6 лютого. У пункт пропуску «Краківець-Корчова» прибув мікроавтобус Volkswagen Transporter. Для проходження митного контролю водій автомобіля обрав смугу руху «зелений коридор».

Під час поглибленого огляду прикордонники виявили 160 одиниць нового одягу у багажнику. Вартість контрабанди оцінили у понад 470 тис. грн. Водій пояснив, що товар попросив перевести перевезти через кордон його знайомий.

Чоловік порушив порядок проходження митного контролю, оскільки він перевозив товар, який перевищує неоподатковувану норму. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил ст. 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Митники конфіскували увесь товар. Найближчим часом справу передадуть до суду, який і обиратиме покарання для порушника.

Нагадаємо, у 2020 році на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця