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Неподалік Львова під колеса авто потрапив пішохід

Наталя Дуляба

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28-річний пішохід потрапив у лікарню внаслідок аварії, що сталась поблизу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП виникла в неділю, 6 лютого, орієнтовно об 11:05 год. неподалік села Підберізці, що недалеко від Львова.

Як з’ясували правоохоронці, тут 37-річний львів’янин за кермом автомобіля «Опель Астра» збив 28-річного пішохода. Потерпілим виявився мешканець Львова, його з різними травмами ушпиталили.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

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