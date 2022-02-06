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Минулого року на боротьбу з Covid витратили 46 млрд грн, – Мінфін

Ольга Денисяка

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У 2021 році загальні видатки коштів держбюджету на протидію пандемії COVID-19 становили 46,4 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві фінансів України.

Ці кошти використані на:

  • оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, а також послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 22,4 млрд грн;
  • закупівлю вакцин від COVID-19 – 11,4 млрд грн;
  • забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес тестами та витратними матеріалами для тестування – 2,5 млрд грн;
  • доплати до зарплат медичним працівникам – 0,5 млрд грн;
  • інші заходи у сфері охорони здоров’я – 0,1 млрд грн;
  • соціальну підтримку ‒ загалом використано 7,7 млрд грн, із них: на виплати по безробіттю та частковому безробіттю – 2,2 млрд грн; на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину – 3 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності («лікарняних») – 2,5 млрд грн;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти ‒ 0,9 млрд грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень.

 

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Як повідомляв Львівський портал, Державна аудиторська служба під час перевірки витрат Фонду боротьби з Covid-19 знайшла порушень на 30 мільярдів гривень.

Фонду боротьби з Covid-19 в Україні створили тимчасово, після запровадження в Україні карантину 13 березня 2020 року. Його використовують для фінансування додаткових видатків на охорону здоров’я та соціальних видатків, безпосередньо пов’язаних з епідемією.

Проте зрештою кошти Фонду пішли не лише на боротьбу безпосередньо з коронавірусом. Наприклад, гроші також спрямували на будівництво доріг, виплати з безробіття, доплати поліцейським та військовим тощо.

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