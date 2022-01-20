Під час перевірки витрат covid-фонду знайшли проблем на 30 млрд грн

В Україні Державна аудиторська служба під час перевірки витрат Фонду боротьби з Covid-19 знайшла порушень та проблем на понад 30 мільярдів гривень. Про це пише Економічна правда з посиланням на звіт на сайті служби.

Держаудитслужба опублікувала аудит фонду боротьби з Covid-19 за 2020 рік, якого вимагає МВФ. Як зазначають у службі, на ковідний фонд виділили 78,4 млрд грн, з яких використали 67,9 млрд грн. З них під контроль Держаудитслужби потрапили 59,9 мільярда.

Так, з використаної суми Держаудитслужба знайшла порушень та проблемних питань на 30,1 млрд грн, з яких 155,6 млн грн було усунено. Найбільше порушень встановлено саме в ході аудиту фонду та державних програм, а також моніторингу закупівель.

Служба перевіряла 12 держустанов у розрізі розпорядників коштів. З них найкраще використали виділені кошти у Міністерстві внутрішніх справ та Державному управлінні справами – вони витратили 100% передбачених коштів. Найгірше впоралися у Фонді держмайна (30%) та Мінсоцполітики (58%).

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Водночас найбільше на боротьбу з пандемією отримав Укравтодор (26,2 млрд грн) та Міністерство охорони здоров’я (21,8 млрд грн). Близько 10 млрд грн кожен отримали Мінсоцполітики та Мінекономіки.

В абсолютних числах найбільше проблем виявили в Укравтодорі – 12,6 млрд грн, з яких 5,9 млн грн було усунено. Одразу за агентством в антирейтингу розташовано Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 млрд грн, та Мінекономіки (5 млрд грн).

При цьому контроль охопив 100% використаних відомствами та агентством коштів. Для порівняння, у МОЗ знайшли порушень та проблем на 3,9 млрд грн, проте контролем охопили лише 66% коштів. Саме щодо МОЗу відкрито 22 кримінальних провадження за матеріалами аудиту – більше лише у Мінрегіону, 23 провадження.

Щодо фінансових втрат бюджету, найбільше їх зафіксували у Мінрегіоні на суму 83,2 млн грн. У МОЗ та Мінкульту знайшли 33 та 36 млн грн втрат відповідно. Натомість в Укравтодору – лише 10,2 млн грн.

Додамо, що проведення аудиту було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Відповідно до підписаного меморандуму з МВФ, завершити проведення аудиту Україна мала ще до 1 квітня 2021 року.

Фонду боротьби з Covid-19 в Україні створили тимчасово, після запровадження в Україні карантину 13 березня 2020 року. Його використовують для фінансування додаткових видатків на охорону здоров’я та соціальних видатків, безпосередньо пов’язаних з епідемією.

Проте зрештою кошти Фонду пішли не лише на боротьбу безпосередньо з коронавірусом. Наприклад, гроші також спрямували на будівництво доріг, виплати з безробіття, доплати поліцейським та військовим тощо.