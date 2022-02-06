«Львівгазу» влаштують позачергову перевірку через скарги споживачів

Споживачі масово скаржаться на неправдиві показники у квитанціях за газ. Через це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірить низку операторів газорозподільних мереж. Серед них є АТ «Львівгаз». Про це повідомляє Газправда.

Користувачі масово скаржаться на те, що облгази ігнорують вчасно передані показники лічильників. Натомість споживачам виставляються інші показники – значно вищі, ніж споживачі фіксують в особистих кабінетах.

Зазначається, що попри обурення споживачів, облгази відмовляються коригувати показники лічильників, мотивуючи це тим, що ті невчасно надали відповідну інформацію – тобто, пізніше 6 числа календарного місяця, що настає за розрахунковим.

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У такому разі експерти радять подавати претензію щодо завищених показів лічильників до облгазу, а також одразу скаргу до НКРЕКП. Адже часто газорозподільна компанія просто ігнорує звернення або відмовляє споживачам. Зарзки заяв – тут.

Через постійні скарги 1 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначила позапланові перевірки для 29 операторів газорозподільних мереж. Серед операторів є АТ «Львівгаз».

Як повідомляв Львівський портал, в грудні минулого року під стінами АТ «Львівгаз» відбулася акція протесту з вимогою передати підприємство у державну власність. Учасники протесту скаржились на халатність, шахрайство, махінації та зловживання зі сторони «Львівгазу»

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