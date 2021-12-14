Активісти разом із львів’янами пікетували «Львівгаз»

У вівторок, 14 грудня, під стінами АТ «Львівгаз» відбулася акція протесту з вимогою передати підприємство у державну власність. Про це йдеться на сторінці громадської ради при Львівській ОДА у Facebook.

Мешканці Львівщини масово скаржаться на халатність, шахрайство, махінації та зловживання зі сторони «Львівгазу». Під час акції учасники спалювали несправжні грошові купюри в бочках.

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На думку активістів, націоналізація підприємства – це єдиний шлях вирішення проблеми.

«Ми системно з початку 2021 року опрацьовуємо та стараємося домогти людям, котрі заткнулися із незаконною діяльності АТ «Львівгаз». Таких звернень ми маємо 300 і точно розуміємо, що їх може бути більше, якщо стояти ось тут і цілеспрямовано збирати такі скарги. Нагадаю, що в березні цього року працівників СБУ проводили обшуки та затримували хабарників з Львівгазу, які брали від 170 тис. до 200 тис.грн. за незаконні схеми. В квітні Антимонопольний комітет оштрафував на 75млн. Львівгаз за маніпуляцію з цінами, протиправними платіжками та незаконними відключення людей від газу! Сьогодні ми точно розуміємо, що цьому потрібно поставити крапку, тому після акції ми одразу ідемо до СБУ реєструвати повідомлення про злочин за ст. 222-2 ч. 1 КК України та долучаємо усі 300 скарг, що маємо від людей», – заявив під час акції голова Громадської ради при Львівській ОДА Андрій Болюбаш.

Нагадаємо, влітку львів’яни масово скаржилися на відключення газу у будинках. Ще у червні у «Львівгазі» це пояснювали витоками газу, або заборгованістю мешканців. Своєю чергою міськрада обіцяла звернутись через це до правоохоронців.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг має намір позапланові виїзні перевірки у 26 нафтогазових комплексах за зверненнями споживачів. Серед них є і «Львівгаз».

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Фото: Громадська рада при ЛОДА