6 лютого Україна зіграє з Іспанією за «бронзу» Євро-2022 з футзалу

В Нідерландах у неділю, 6 лютого, завершується XII чемпіонат Європи з футзалу, пише Укрінформ.

У матчі за 3-тє місце о 15:30 на арені Ziggo Dome в Амстердамі збірна України розіграє бронзові нагороди з дворазовими чемпіонами світу та семиразовими чемпіонами Європи футзалістами Іспанії.

Раніше «синьо-жовті» зустрічалися з іспанцями у фінальних турнірах 11 разів, поступившись піренейцям в усіх матчах. На попередній континентальній першості іспанці виявилися сильнішими у чвертьфіналі (1:0).

У фіналі Євро-2022 о 18.30 чинний володар титулу збірна Португалії зійдеться з росіянами.

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Як повідомляв Львівський портал, футзальна збірна України у принциповому поєдинку за вихід у фінал Євро–2022 мінімально поступилася росіянам. Запеклий та напружений поєдинок закінчився із рахунком 3:2.

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