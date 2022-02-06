ОСТАННІ НОВИНИ

6 лютого Україна зіграє з Іспанією за «бронзу» Євро-2022 з футзалу

Ольга Денисяка

|

В Нідерландах у неділю, 6 лютого, завершується XII чемпіонат Європи з футзалу, пише Укрінформ.

У матчі за 3-тє місце о 15:30 на арені Ziggo Dome в Амстердамі збірна України розіграє бронзові нагороди з дворазовими чемпіонами світу та семиразовими чемпіонами Європи футзалістами Іспанії.

Раніше «синьо-жовті» зустрічалися з іспанцями у фінальних турнірах 11 разів, поступившись піренейцям в усіх матчах. На попередній континентальній першості іспанці виявилися сильнішими у чвертьфіналі (1:0).

У фіналі Євро-2022 о 18.30 чинний володар титулу збірна Португалії зійдеться з росіянами.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, футзальна збірна України у принциповому поєдинку за вихід у фінал Євро–2022 мінімально поступилася росіянам. Запеклий та напружений поєдинок закінчився із рахунком 3:2.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів