Україна поступилася росіянам у півфіналі футзального Євро–2022

Футзальна збірна України у принциповому поєдинку за вихід у фінал Євро–2022 мінімально поступилася росіянам, і тепер зіграє лише у «бронзовому» фіналі, повідомляє Львівський портал.

Запеклий та напружений поєдинок закінчився із рахунком 3:2.

Росіянам вдалося забити два швидкі голи у першому таймі, але українці зуміли відіграти один гол до перерви. У другому таймі у ворота України влетів третій м’яч. Після цього зусиллями Даниїла Абакшина вдалося відновили інтригу, проте за хвилину до кінця матчу синьо-жовті не реалізували пенальті та втратили шанс зрівняти рахунок.

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У неділю на українців очікує поєдинок за «бронзу». Наш суперник визначиться у протистоянні другого півфіналу у якому путівку у фінал розіграють збірні Іспанії та Португалії.

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