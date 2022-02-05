20 тисяч мешканців Львівщини отримали бустерну дозу covid-вакцини

Станом на ранок 5 лютого у Львівській області 20 тисяч людей щепились третьою, бустерною, дозою вакцини проти коронавірусу. За минулу добу таке щеплення отримали 934 людини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж минулої доби, 4 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 4582 жителі області. З них – 1515 людей отримали першу дозу вакцини, 2127 – другу, 6 – додаткову, 934 – бустерну дозу.

Загалом на Львівщині станом на 5 лютого провели 2 010 450 щеплень. Серед них 968 449 осіб отримали дві дози. Окірм того 150 щепились додатковою та 20 987 – бустерною дозами.

Мешканців області щеплювали такими вакцинами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 193 688, «Coronavac» – 527 329, «Pfizer» – 1 040 277, «Moderna» – 210 753.

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Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік центрів вакцинації на Львівщині – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині включно до 6 лютого дивіться за цим посиланням.

Для того, щоб зробити щеплення, при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

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