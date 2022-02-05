ОСТАННІ НОВИНИ

20 тисяч мешканців Львівщини отримали бустерну дозу covid-вакцини

Ольга Денисяка

|

Станом на ранок 5 лютого у Львівській області 20 тисяч людей щепились третьою, бустерною, дозою вакцини проти коронавірусу. За минулу добу таке щеплення отримали 934 людини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж минулої доби, 4 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 4582 жителі області. З них – 1515 людей отримали першу дозу вакцини, 2127 – другу, 6 – додаткову, 934 – бустерну дозу.

Загалом на Львівщині станом на 5 лютого провели 2 010 450  щеплень. Серед них 968 449 осіб отримали дві дози. Окірм того 150 щепились додатковою та 20 987 – бустерною дозами.

Мешканців області щеплювали такими вакцинами:   «Covieshield»  – 38 403, «Astra Zeneca» – 193 688, «Coronavac» – 527 329, «Pfizer» – 1 040 277, «Moderna» – 210 753.

Реклама партнерів

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік центрів вакцинації на Львівщині – тут.

Актуальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині включно до 6 лютого дивіться за цим посиланням.

Для того, щоб зробити щеплення, при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів