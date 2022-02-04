За несплату комуналки та аліментів у львів’ян забиратимуть авто

У Львові у водіїв, які мають борги за аліменти, несплачені комунальні платежі та інші штрафи, вилучатимуть автомобілі. Спільні рейди патрульної поліцїі та державної виконавчої служби розпочнуться з 7 лютого. Про це повідомили під час пресконференції Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає кореспондент Львівського порталу.

Такі рейди запровадять завдяки тому, що Державна виконавча служба отримала доступ до системи відеонагляду «Безпечне місто». Відеокамери на дорогах Львова фіксуватимуть номерні знаки автомобілів, зареєстрованих на боржників. Спеціальна програма опрацює отримані дані та сформує маршрут, яким щодня їздить боржник. Після цього патрульні влаштовуватимуть рейди за цим маршрутом.

Як пояснив заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тарас Бассараб, якщо під час зупинки водій погодиться сплатити штраф через мобільний застосунок банку, чи переказ, автомобіль не заберуть.

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Вилучені автомобілі повернуть після оплати боргів. Водночас транспорт, власник якого не сплатить штраф після конфіскації, оцінять та виставлять на торги.

«Разом з патрульною поліцією ми (держвиконавці,– ред.) виїжджаємо на рейди. Після зупинки боржнику роз’яснюють все про заборгованості, тобто скільки і за що він має сплатити. Якщо він сплачує на місці, то автомобіль не вилучаємо. Також можемо зачекати декілька годин. Якщо він не має змоги оплатити, то вилучаємо транспорт на майданчик. Після оплати автомобіль повернемо, а якщо ні – автомобіль оцінять і виставлять на торги», – пояснивТарас Бассараб.

В Управліні юстицій також зазначили, що впродовж 2021 року вдалося стягнути близько 38 млн грн штрафів. Більшість з них була за водіння в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Як повідомляв Львівський портал, наразі Виконавча служба спільно з МВС вилучає автомобілі у водіїв, які систематично порушують швидкісний режиму їзди. Умовною «цифрою реагування» визначили перевищення швидкості у 150 км на годину.

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