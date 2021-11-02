Штрафи за перевищення швидкості: у водіїв-боржників будуть забирати авто

У водіїв-боржників, які ігнорують оплату штрафів за суттєве перевищення швидкості у містах, Державна виконавча служба вилучатиме автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві юстиції.

Причиною таких радикальних посилень щодо боржників, які не сплачують штрафи за порушення ПДР через значне перевищення швидкості, у Мін’юсті називають резонансні ДТП у Харкові.

«Там, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину. Тому вилучення авто водіїв-боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочнеться саме з Харкова. Потім цю ініціативу буде реалізовано у столиці, а згодом – і по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

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Наразі умовною «цифрою реагування» визначили перевищення швидкості у 150 км на годину. У водіїв, які перевищать вказану швидкість у містах і не оплатять виписаний штраф, Виконавча служба спільно з МВС буде вилучати автомобілі.

«Колеги з МВС систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах). Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди. Тому у Мін’юсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення. Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи за такі перевищення. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян», – наголосив заступник міністра юстиції юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Зазначимо, що таких «системних» порушників швидкісного режиму їзди у Харкові наразі нарахували десять, у Києві – до 30 осіб, а загалом по Україні – майже півтори сотні.

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