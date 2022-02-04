В пожежі на Самбірщині обгорів 36-річний чоловік

Вночі 4 лютого під час пожежі в Самбірському районі Львівщини постраждав 36-річний місцевий мешканець. Чоловіка з опіками третього ступеня госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась близько 03:25 год. в селі Міжинець Самбірського району. Загорівся житловий дерев’яний житловий будинок

Внаслідок пожежі 36-річний чоловік син власниці помешкання отримав опіки тіла третього ступеня. Його у важкому стані госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

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Пожежу загасили самостійно ще до прибуття рятувальників. Обставини виникнення пожежі та причину загорання встановлюють правоохоронці.

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