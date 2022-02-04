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Під Львовом розшукали молоду матір, яка зникла дорогою від подруги

Андрій Котенський

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На третю добу пошуків на Львівщині розшукали 31-річну мешканку Зимної Води, яка зникла у вівторок, 1 лютого, коли прямувала додому від своєї подруги. Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Марії Федорчик 31 рік. 1 лютого, вона вийшла від подруги, у селі Зимна Вода, та додому так і не прийшла.

Про зникнення жінки у правоохоронні органи заявила її сестра. Дома на неї чекав 8-річний син.

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За даними джерел Львівського порталу, жінка знайдена живою, а пішла із дому за власним бажанням.

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