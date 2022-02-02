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Під Львовом другу добу розшукують молоду матір, яка зникла дорогою від подруги

Андрій Котенський

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На Львівщині розшукують 31-річну мешканку Зимної Води, яка зникла безвісти у вівторок, 1 лютого, коли прямувала додому від своєї подруги. Про це повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація SARVA на своїй сторінці у Facebook.

Зниклій Марії Федорчик 31 рік, вона повної тілобудови, волосся чорне, фарбоване, очі сіро-зелені. Була одягнена в темно синю куртку та сіру шапку.

Відомо, що 1 лютого жінка вийшла від подруги у селі Зимна Вода та додому так і не діййшла.

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Як уточнили Львівському порталу, про зникнення жінки у правоохоронні органи заявила її сестра. Дома на неї чекає 8-річний син.

Усю інформацію про зниклу просять повідомляти на «102» або на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911.

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