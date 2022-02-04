На Львівщині судитимуть ще трьох осіб за підробку Covid-сертифікатів

На Львівщині затримали ще трьох осіб, які намагалися перетнути кордон за допомогою підробленних Covid-документів. За тиждень правоохоронці відкрили вже сім кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які намагалися виїхати з підробленими документами за кордон, і ще одного чоловіка, який самостійно підробив собі сертифікат про вакцинацію.

За даними поліцейських, на пункті пропуску «Краковець» затримали 22-річну мешканку Закарпаття. Під час паспортного контролю дівчина пред’явила підроблений міжнародний Covid-сертифікат.

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Ще один фальшивий документ вилучили на пункті пропуску «Шегині-Медика». Правоохоронці затримали 46-річного мешканця Закарпатської області.

Також про підозру повідомили 42-річному жителю Львівщини. Чоловік підробив сертифікат про вакцинацію та намагався з ним перетнути кордон на пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне».

Наразі справи скеровано до суду. Мешканців Закарпаття обвинувачують у використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ). Жителя Львівської області підозрюють у підробці та використані фальшивих документів (ч.1 та ч.4 ст.358 ККУ). Усім обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення.

Зауважимо, від 27 січня правоохоронці Львівщини відкрили 4 кримінальні провадження за фактом підробки документів та ще 6 скерували до суду. Крім того, розпочато 3 кримінальні провадження та одну вже скероване до суду за підробку Covid-документів.

Нагадаємо, цього тижня правоохоронці затримали мешканку Львівського району, яка виготовляла негативні ПЛР-тести для міжнародних поїздок. За кожен документ вона отримувала близько 600 гривень. Жінці загрожує до 5 років за ґратами.

Як повідомляв Львівський портал, у 2021 році Львівщина опинилася серед лідерів в Україні за кількістю проваджень через підробку Covid-документів. Торік у жовтні кількість відкритих справ сягнула понад 700.

З початку 2022 року правоохоронці Львівщини відкрили більше півсотні кримінальних проваджень за фактами підробки та використання Covid-сертифікатів.

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