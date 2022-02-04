ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть ще трьох осіб за підробку Covid-сертифікатів

Анастасія Диняк

|

На Львівщині затримали ще трьох осіб, які намагалися перетнути кордон за допомогою підробленних Covid-документів. За тиждень правоохоронці відкрили вже сім кримінальних проваджень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які намагалися виїхати з підробленими документами за кордон, і ще одного чоловіка, який самостійно підробив собі сертифікат про вакцинацію.

За даними поліцейських, на пункті пропуску «Краковець» затримали 22-річну мешканку Закарпаття. Під час паспортного контролю дівчина пред’явила підроблений міжнародний Covid-сертифікат.

Реклама партнерів

Ще один фальшивий документ вилучили на пункті пропуску «Шегині-Медика». Правоохоронці затримали 46-річного мешканця Закарпатської області.

Також про підозру повідомили 42-річному жителю Львівщини. Чоловік підробив сертифікат про вакцинацію та намагався з ним перетнути кордон на пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне».

Наразі справи скеровано до суду. Мешканців Закарпаття обвинувачують у використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ). Жителя Львівської області підозрюють у підробці та використані фальшивих документів (ч.1 та ч.4 ст.358 ККУ). Усім обвинуваченим загрожує до двох років ув’язнення.

Зауважимо, від 27 січня правоохоронці Львівщини відкрили 4 кримінальні провадження за фактом підробки документів та ще 6 скерували до суду. Крім того, розпочато 3 кримінальні провадження та одну вже скероване до суду за підробку Covid-документів.

Нагадаємо, цього тижня правоохоронці затримали мешканку Львівського району, яка виготовляла негативні ПЛР-тести для міжнародних поїздок. За кожен документ вона отримувала близько 600 гривень. Жінці загрожує до 5 років за ґратами.

Як повідомляв Львівський портал, у 2021 році Львівщина опинилася серед лідерів в Україні за кількістю проваджень через підробку Covid-документів. Торік у жовтні кількість відкритих справ сягнула понад 700.

З початку 2022 року правоохоронці Львівщини відкрили більше півсотні кримінальних проваджень за фактами підробки та використання Covid-сертифікатів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
«НАШ» – не наш. Зеленський ігнорує вимоги про закриття скандального телеканалу

Президент України Володимир Зеленський не реагує на мітинги та петицію «Про застосування санкцій проти телеканалу «НАШ»,...

В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів