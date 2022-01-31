На Львівщині викрили схему підробки ПЛР-тестів для виїзду за кордон

Правоохоронці затримали мешканку Львівського району, яка виготовляла негативні ПЛР-тести для міжнародних поїздок. За кожен документ вона отримувала близько 600 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Чергові фальшиві covid-документи виявили у суботу, 29 січня, поблизу міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська». У пасажирів рейсового автобуса знайшли 16 підроблених ПЛР-тестів.

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Як встановили поліцейські, документи пасажирам передала мешканка одного з сіл Львівського району. Жінка виготовляла фальшиві тести у себе вдома, а потім передавала їх покупцям у пунктах пропуску, які прямували за кордон. На одному такому документі вона заробляла близько 600 грн.

Під час обшуків у будинку підозрюваної правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, підроблені ПЛР-тести та інші документи, гроші, підроблені печатки лікарень та зразки підписів.

Зловмисницю підозрюють у підробці документів та в їхньому збуті (ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини та інших осіб, що можуть бути причетні до нелегальної схеми.

Нагадаємо, що у 2021 Львівщина опинилася серед лідерів за кількістю кримінальних проваджень через підробку covid-документів. Торік у жовтні кількість відкритих справ сягнула понад 700.

Протягом першого місяця 2022 року на Львівщині відкрили 59 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання covid-сертифікатів.

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