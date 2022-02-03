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Українські полярники показали, як пінгвіни вистрибують з води

Андрій Котенський

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Українські полярники з антарктичної станції «Академік Вернадський» показали як субантарктичні пінгвіни вистрибують з води на берег. Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

Науковці зауважують, що пінгвіни надзвичайно прудкі у воді, і можуть вилітати із води на берег до 3 метрів у висоту.

«Це на суші пінгвіни здаються вайлуватими та незграбними. У воді, де вони проводять 80% життя, ці тварини – дуже прудкі та швидкі. А тим паче субантарктичні пінгвіни, яких ви бачите на відео і які населяють наш острів. Вони є найшвидшими серед усіх пінгвінів й можуть розганятися до 36 кілометрів на годину! Тож, щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спершу набирають швидкість в океані, потім з допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря», – йдеться у повідомленні.

Швидко плавати пінгвінам допомагають крила: особлива будова плечей та грудини дозволяє рухати ними, неначе гвинтами. Також їхній стрімкості сприяє обтічна форма тіла та щільне оперення.

Раніше Львівський портал публікував, як українські полярники відкопують станцію після рекордного снігопаду.

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