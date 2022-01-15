Українські полярники відкопують станцію після рекордного снігопаду

Із грудня на українській станції «Академік Вернадський» так хурделило, що рівень снігового покриву сягнув рекордної позначки – 3 метрів. Тепер снігопади вщухли, тож полярники взялися розчищати територію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Полярники кажуть, що попри початок антарктичного літа у грудні на станції «Академік Вернадський» були постійні снігопади. Через це рівень снігового покриву побив 20-річний рекорд. Так, на католицьке Різдво, 24-25 грудня, замети сягнути 3 метрів.

Із нового року сніг нарешті зупинився, тож тепер українські науковці почали розчищати всю інфраструктуру станції.

«Зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію “Вернадського” від снігового полону. Майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Також для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану для його гідроізоляції», – розповідають полярники.

Водночас масштабне розчищення ще не завершилось – попереду чекає територія навколо складу станції, який потрібно розширити.

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Фото: Facebook Національного антарктичного наукового центру