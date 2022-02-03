Україна – ​Росія: де дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу

У п’ятницю, 4 лютого, футзальна збірна України протистоїть росіянам у півфіналі чемпіонату Європи. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, протистояння пройде в Амстердамі на арені Ziggo Dome. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У прямому ефірі цю гру покаже телеканал «UA:Перший». В інтернеті легально та повністю безплатно цей матч наживо можна буде переглянути на сайті «Суспільне Спорт».

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Початок трансляції о 17:50 за цим посиланням.

Одразу після цього поєдинку в іншому півфіналі о 21:00 зіграють між собою збірні Португалії та Іспанії. Пряму трансляцію також можна буде переглянути на сайті «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, Україна вперше за 17 років вийшла у півфінал футзального Євро. Наші хлопці посіли друге місце в групі завдяки розгрому сербів, а у чвертьфіналі вибили Казахстан.