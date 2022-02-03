Україна – ​Росія: де дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу

У п’ятницю, 4 лютого, футзальна збірна України протистоїть росіянам у півфіналі чемпіонату Європи. Про це повідомляє Львівський портал.
Так, протистояння пройде в Амстердамі на арені Ziggo Dome. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
У прямому ефірі цю гру покаже телеканал «UA:Перший». В інтернеті легально та повністю безплатно цей матч наживо можна буде переглянути на сайті «Суспільне Спорт».
Початок трансляції о 17:50 за цим посиланням.
Одразу після цього поєдинку в іншому півфіналі о 21:00 зіграють між собою збірні Португалії та Іспанії. Пряму трансляцію також можна буде переглянути на сайті «Суспільне Спорт».
Нагадаємо, Україна вперше за 17 років вийшла у півфінал футзального Євро. Наші хлопці посіли друге місце в групі завдяки розгрому сербів, а у чвертьфіналі вибили Казахстан.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: UKRAINEFUTSAL
Аліса Белей