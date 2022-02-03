ОСТАННІ НОВИНИ

Україна – ​Росія: де дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу

Аліса Белей

|

У п’ятницю, 4 лютого, футзальна збірна України протистоїть росіянам у півфіналі чемпіонату Європи. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, протистояння пройде в Амстердамі на арені Ziggo Dome. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

У прямому ефірі цю гру покаже телеканал «UA:Перший». В інтернеті легально та повністю безплатно цей матч наживо можна буде переглянути на сайті «Суспільне Спорт».

Реклама партнерів

Початок трансляції о 17:50 за цим посиланням.

Одразу після цього поєдинку в іншому півфіналі о 21:00 зіграють між собою збірні Португалії та Іспанії. Пряму трансляцію також можна буде переглянути на сайті «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, Україна вперше за 17 років вийшла у півфінал футзального Євро. Наші хлопці посіли друге місце в групі завдяки розгрому сербів, а у чвертьфіналі вибили Казахстан.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: UKRAINEFUTSAL

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів