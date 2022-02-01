Україна вперше за 17 років пройшла у півфінал Євро з футзалу

В чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу Збірна України перемогла команду Казахстану та пройшла в півфінал. Там українці можуть вступити в боротьбу зі збірною Росії або Грузії. Про це пише Суспільне. Спорт.

У плей-оф чемпіонату Європи з футзалу українська збірна потрапила, посівши друге місце в групі. Поступились українці тільки португальській команді. Водночас стали кращими серед трійки Україна, Нідерланди, Сербія.

Надалі Україні в суперники дісталася збірна Казахстану, яка стала переможцем у групі В. Востаннє ці команди грали між собою офіційний матч ще у 2004 році у відборі на чемпіонат світу. Тоді українці перемогли 3:1.

Реклама партнерів

Цьогоріч у січні, перед стартом Євро, Україна та Казахстан мали зіграти два товариських матчі в Києві. Але поєдинки скасували через надзвичайний стан, оголошений казахстанською владою.

Однак з досвідченим суперником вдалося зіграти у понеділок, 31 січня. До матчу збірна України підійшла із втратами – одразу чотири футболісти повернулися у розташування після позитивних тестів на коронавірус. Проте і в такому складі українці змогли перемогти у матчі.

У першому таймі Україна відкрила рахунок спортивного поєдинку. Перше ж порушення правил казахстанських футзалістів призвело до 7-метрового удару, реалізованого Петром Шотурмою.

Загалом одразу кілька можливостей мали обидві команди, щоб забити у першому таймі. Чернявський та Дуглас Жуніор обмінялися ударами в перекладину. Ще у кількох моментах рятував ворота України голкіпер Кирило Ципун.

Вже на 25-й хвилині рахунок подвоїли – 2:0. Зварич закиданням вивів Корсуна віч-на-віч з Ігітою, а український гравець перекинув м’яч через голкіпера Казахстану, який вийшов з воріт.

Через п’ять хвилин Україна втретє вразила ворота суперника. Чернявський зловив на виході з воріт Ігіту та ударом зі своєї половини майданчика забив гол.

Далі українці змарнували ще кілька моментів, не забивши у порожні ворота. Тож Казахстан відповів: Дуглас Жуніор сильним ударом скоротив відстань у рахунку.

Через дві хвилини до кінця казахи скоротили рахунок до мінімального – забив найкращий бомбардир команди Оразов. Але майже одразу Україна повернула перевагу в три м’ячі – в порожні ворота забили Разуванов і Лебідь. Відтак напружена футбольна зустріч закінчилася з рахунком 5:3.

Ця перемога стала історичною для збірної України, адже змогла перервати серію програшів у чвертьфіналах європейської першості. Востаннє українці грали у півфіналі у 2005 році, посівши третє місце.

Півфінал за участю збірної України відбудеться 4 лютого. Суперником українців стане переможець сьогоднішнього чвертьфінального матчу між Росією та Грузією.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.