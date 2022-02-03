Олімпійські ігри-2022 у Пекіні. Де дивитися церемонію відкриття

У п’ятницю, 4 лютого, в Пекіні із церемонії відкриття стартують Олімпійські ігри-2022. Про це повідомляє Львівський портал.

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Церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні розпочнеться о 13:55 за київським часом. Переглянути її можна наживо на телеканалі «UA: Перший» та діджитал-платформа «Суспільне Спорт».

Церемонія відбудеться на Олімпійському стадіоні китайської столиці в Пекіні, відомому як «Пташине гніздо». Під час церемонії відкриття відбудеться парад країн-учасниць, під час якого обрані атлети кожної країни виносять свій прапор.

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На урочистій церемонії відкриття синьо-жовтий прапор України нестимуть – Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Режисером церемонії відкриття став Чжан Імоу – культовий китайський режисер, актор, сценарист і продюсер. Його фільм «Ju Dou» – перша китайська стрічка, номінована на премію «Оскар», а фільм «Червоний ґаолян» – одна з перших китайських робіт, яка отримала нагороду на Берлінале.

Чжан Імоу також був режисером церемонії відкриття літньої Олімпіади у Пекіні 2008 року. Попередньо відомо, що у цьогорічній церемонії відкриття візьмуть участь близько 3000 акторів, проте сценарій залишається у таємниці.

На «UA: Першому» коментуватимуть церемонію відкриття Олімпіади український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор Дмитро Лазуткін та відомий спортивний коментатор, творець найбільшої кіберспортивної студії в Україні Віталій Волочай.

Перед початком церемонії відкриття о 13:10 у програмі «Студія Олімпійські ігри» розкажуть про останні приготування перед Олімпіадою.

О 22:00 «UA: Перший» покаже повтор Церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Нагадаємо, XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть із 4 по 20 лютого у Пекіні. На Олімпіаду в Пекін від Суспільного поїхала команда з 11 осіб. На «UA: Першому» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт» Ігри коментуватимуть 11 коментаторів.

«UA: Перший» покаже 100 годин змагань, трансляції щодня стартуватимуть о 6:00 й триватимуть до 17:00. На діджитал-платформі «Суспільне Спорт» буде доступно чотири окремі плеєри з трансляцією змагань (один з плеєрів – ретрансляція «UA: Першого»).

Нагадаємо, у збірній України з біатлону, яка готується до старту Олімпіади у Пекіні, стався спалах коронавірусу.

Додамо, як писав Львівський портал, четверо представників Львівщини, що увійшли до складу національної збірної, представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.