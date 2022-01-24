Четверо санкарів Львівщини позмагаються на Олімпійських іграх у Пекіні

Четверо представників Львівщини, що увійшли до складу національної збірної, представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Виконком Національного олімпійського комітету України затвердив склад національної збірної на зимові Олімпійські ігри у Пекіні. За медалі у столиці Китаю змагатимуться понад три тисячі атлетів світу.

Тут розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми. До складу національної збірної увійшли четверо представників Львівщини. Усі вони позмагаються у санному спорті.

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Це, зокрема, 26-річний Антон Дукач, 23-річний Андрій Лисецький, 22-річний Ігор Стахів та 27-річна Олена Стецків. Тренують спортсменів Тарас Гарцула та Іван Баїк.

Загалом Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні представлять 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Додамо, зимові Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4 лютого. На змаганнях очікують 13 тисяч міжнародних спортсменів і журналістів. Так, 23 січня у Києві олімпійську збірну України урочисто проводжали у Пекін. Пряму трансляцію події можна переглянути тут.