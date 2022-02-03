На Львівщині група шахраїв отримала 16 млн грн на фіктивному продажі зерна

На Львівщині викрили шахраїв, які від імені чинного фермерського господарства уклали фіктивні договори на продаж 5 тис. тонн зерна. Господарство-покупець оплатило понад 16 млн грн за це зерно, а реально товар не отримало. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Так, аферисти за допомогою підроблених документів відкривали банківські рахунки та діяли від імені реального підприємства. Підозрювані отримали на свій рахунок понад 16 млн. Цю суму перерахував покупець за 5 тисяч тонн зерна, однак так його й не отримав.

Під час обшуку у домівках та автомобілях обвинувачених було вилучено гроші, техніку, носії інформації, мобільні телефони. Також слідчі знайшли печатки різних підприємств та лікарських установ.

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Наразі триває досудове розслідування, слідчі встановлюють чи не були причетні інші особи до афери. Затриманих чоловіків звинувачують у незаконному заволодінні чужим майном (ч. 4 ст. 190 ККУ). Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові судитимуть чотирьох онлайн-шахраїв. Шахрайську схему в інтернеті реалізовували четверо в’язнів Миколаївської виправної колонії. Їм загрожує до 15 років тюрми та конфіскація майна.

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