Чотирьох в’язнів Миколаївської колонії судитимуть за онлайн-шахрайство

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох чоловіків, які, відбуваючи покарання у Миколаївській колоні, ошукували людей в інтернеті. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Шахрайську схему в інтернеті реалізовували четверо в’язнів Миколаївської виправної колонії №50. Організатором був так званий «смотрящий», 27-річний мешканець Житомирської області, який відбував покарання за вчинення особливо тяжкого злочину.

Як уточняють в поліції, до «роботи» чоловік залучив ще трьох засуджених: 23-річного жителя Хмельницької області, 26-річного жителя Чернівецької області та 42-річний вінничанина. Всі вони мали чітко розподілені ролі.

Встановлено, що зловмисники продавали в мережі неіснуючі товари і послуги. Правоохоронці задокументували дев’ять таких фактів. Шахраї встигли отримати більше 36 тисяч гривень від покупців.

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«Зі серпня по листопад 2021 року зловмисники розміщували онлайн-оголошення про продаж дров та брикетів, а також про відновлення та виготовлення водійських посвідчень чи документів для працевлаштування за кордоном. Після отримання грошей вони припиняли контакти з замовниками», – розповідають у Нацполіції Львівщини.

Під час обшуків, проведених у колонії, правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, планшети, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази причетності до скоєння злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 255-1, ч.3 ст.27 – ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 12 років тюрми із конфіскацією майна, а для «смотрящого» – до 15 років за ґратами і конфіскація майна.

Слідство завершене, обвинувальний акт вже скерували до суду, який і обиратиме покарання фігурантам справи.

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Фото: поліція