В горах Львівщини помітили стадо благородних оленів

Неподалік від села Коростів у Стрийському районі Львівщини працівники служби охорони помітили та сфотографували кількох благородних оленів. Про це йдеться у Facebook Нацпарку «Сколівські Бескиди».

На опублікованих фото стадо оленів облаштувало собі так звані лежки для денного відпочинку, адже основна активність цих ссавців ведеться вночі та вранці.

Взимку ці тварини спускаються з полонин до підніжжя гір в околиці населених пунктів. В період глибокого снігового покриву оленям важко добути собі їжу, тому стадо змушене мігрувати в менш сніжні місця, де є вдосталь поживи та закладених кормових майданчиків. Також в цей період олені стають легкою здобиччю для вовків та браконьєрів.

«Одним з найчисельніших представників фауни карпатських гір є олень благородний. Він є символом нашого краю. Ми часто можемо зустріти його в лісі, а в засніжені зими ще й поблизу наших оселищ та садиб», – йдеться в повідомленні.

Адміністрація національного парку «Сколівські Бескиди» просить місцевих жителів з розумінням ставитись до охорони благородних оленів, диких козуль, а також за можливості підгодовувати їх, не турбувати і не цькувати собаками.

Нагадаємо, нещодавно у «Сколівських Бескидах» камери червонокнижного лося та червонокнижного дикого кота.

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Фото: Facebook/Сколівські Бескиди