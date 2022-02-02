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На кордоні з Польщею затримали контрабанду сантехніки

Ірина Марчук

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» прикордонники затримали 33-річного мешканця Львівщини, який перевозив незадекларовану сантехніку на 300 тисяч гривень Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Днями на кордоні з Польщею митники викрили чергову контрабанду. У пункт пропуску прибув водій мікроавтобуса Iveco, 33-річний мешканець Львівщини. Він вказав, що везе близько 2 тонн сантехніки. Відправником вантажу була польська фірма, а одержувачем – одне із підприємств Львівської області.

Однак під час поглибленого огляду автомобіля правоохоронці виявили ще майже 600 кг сантехніки, запчастин для опалення та інших товарів, які чоловік планував потайки привезти на підприємство.

Вартість незадекларованого товару оцінили у понад 10 тисяч євро або у 300 тисяч гривень. Весь товар вилучили.

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За цим фактом склали прокол за ч.1. ст. 483 (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. Найближчим часом справу передадуть до суду, який і обиратиме покарання для порушника.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди майже на 190 млн грн. Водночас у 2020 році обсяг затриманої контрабанди оцінили у понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця 

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