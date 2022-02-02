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Львів’янин намагався перевезти у Польщу майже 8 тисяч сигарет у поїзді

Ірина Марчук

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У вівторок, 1 лютого, у пасажирському потязі, що прямував з Одеси до Польщі, виявили майже 8 тисяч контрабандних цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Контрабанду виявили під час огляду пасажирського поїзда «Одеса – Перемишль». В одному з купе під сидінням знайшли майже 8 тисяч сигарет. Вивезти за кордон їх намагався 22-річний мешканець Львова.

Аби цигарок ніхто не помітив, хлопець вирішив прикрити пакунки подушками та верхнім одягом. Однак це не допомогло.

Всі сигарети у юнака вилучили. Їхню вартість встановлять додатково.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф розміром 100% вартості товару та його конфіскацію. Невдовзі справу скерують до суду.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди майже на 190 млн грн. Водночас у 2020 році обсяг затриманої контрабанди оцінили у понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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