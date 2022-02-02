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Через махінації з закупівлями посадовець «Львіввугілля» сидітиме під домашнім арештом

Ольга Денисяка

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Слідчий суддя Галицького районного суду Львова Олег Юрків обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту першому заступнику гендиректора ДП «Львіввугілля» Олександру Сафонову, якого підозрюють в службовій недбалості за закупівлю респіраторів за завищеними цінами. Його також відсторонили від роботи. Про це йдеться в ухвалі суду від 27 січня, повідомляють Наші.Гроші.Львів.

Підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом у нічну пору доби з 23 години до 6 годину ранку до 27 березня цього року. Наразі йому інкримінують ч.2 ст. 367 (службова недбалість). Розслідування в цій справі почалося ще в липні минулого року.

Як повідомяв Львівський портал, за даними прокуратури, у листопаді 2020 року «Львіввугілля» уклало договір на закупівлю засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19. Йдеться про фільтрувальні півмаски, які, на думку прокуратури, придбали за завищеними цінами, що призвело до понад 2,2 млн грн збитків. А заступник директора підприємства не перевірив закупівлю «на предмет їх доцільності та економічної ефективності» і підписав договір.

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«Львіввугілля», згідно з Prozorro, в листопаді 2020 року справді укладало угоду з ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» на півмаски фільтрувальні TFM 220 класу захисту FFP2 вартістю 5,56 млн грн. Одна така півмаска мала коштувати 27,8 грн. Зараз в інтернет-магазинах такі продають від 7 (гуртова ціна) до 30 грн за одиницю.

У 2020 році були такі ціни на TFM 220: у травні СБУ купувала по 89,4 грн, у жовтні лікарня – по 30 грн, у листопаді медики – по 20 грн, у грудні поліція замовляла вже по 19,98 грн. У 2021 році замовники купували такі респіратори по 12 грн.

ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» належить Артему Манжосу. Згідно з даними Clarity, «Львівввугілля» є основним замовником компанії.

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