Посадовець «Львіввугілля» розтратив понад 3,2 млн на закупівлі масок

Прокурори Львівщини викрили на службовій недбалості одного з керівників ДП «Львіввугілля». Посадовець «заробив» понад 3,2 млн грн, закупивши маски за завищеною ціною. Йому загрожує ув’язнення та штраф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
Встановлено, що у квітні минулого року ДП «Львіввугілля» і товариство-постачальник медичної продукції уклали договір на закупівлю фільтрувальних масок для потреб працівників у рамках заходів з протидії пандемії COVID-19). У договір один із керівників ДП «Львіввугілля», 67-річний мешканець міста Червоноград, вніс ціни, які суттєво перевищували ринкові. Однак він скористався службовим становищем та, не перевіривши вартості масок, уклав додаткові угоди з їх придбання за завищеною ціною. Згідно з проведеними експретизами, через купівлю підприємством масок у квітні – листопаді 2020 року за вищими цінами, державі було завдано збитків на понад 3,2 млн грн.
За інформацією прокуратури, наразі тривають слідчі дії. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Також встановлюються інші особи, причетні до такої протиправної діяльності.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Юлія Осим