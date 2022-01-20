Стартує реєстрація на ЗНО-2022: що потрібно знати

З 1 лютого в Україні починається реєстрація на Зовнішнє незалежне оцінювання. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня, навіть за умов «червоної» зони карантину. Про це у четвер, 20 січня, під час брифінгу розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, цього року учасники можуть зареєструватися на тестування з п’яти предметів, що будуть оплачені державою. Якщо випускники захочуть скласти більше предметів, то це доведеться оплачувати додатково.

Для випускників шкіл необхідно скласти ДПА з чотирьох предметів. Обов’язковими є українська мова та математика. Третій предмет можна обрати між історією України та іноземною мовою, четвертий – на вибір.

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Зауважимо, математика має два формати: стандартний та профільний рівні. Стандартний рівень передбачає собою лише оцінку для школи і рахується за 12-бальною шкалою. Профільний рівень для тих, кому математика потрібна для вступу.

Також учасники матимуть вибір між іспитом лише з української мови чи з української мови та літератури. Тестування з української мови триватиме 150 хвилин і учасник отримає за нього дві оцінки: по 12-бальній шкалі для ДПА та по 100-бальній шкалі для вступу.

У той же час, якщо учасник обере українську мову та літературу, то отримає інший зошит, який виконуватиме 210 хвилин. За цей предмет передбачено три оцінки: по 12-бальній шкалі для ДПА з української мови, по 100-бальній шкалі для вступу з української мови та по 100-бальній шкалі для вступу з української мови та літератури.

«Що потрібно випускникам, вони мають знати самі. Для цього потрібно зайти і прочитати четвертий додаток умов прийому до закладів вищої освіти», – розповіла Лариса Середяк.

Лариса Середяк наголосила, що пробне ЗНО та основна сесія відбудуться у визначені періоди, незважаючи на карантинні обмеження.

«Ми маємо постанову Кабінету Міністрів і санітарного лікаря України, що при «червоній» зоні і пробне, і основне тестування відбудеться», – заявила Лариса Сердяк.

Окрім того, під час проведення пробної і основної сесій учасники мають перебувати в масках. На місцях проведення тестування будуть дотримуватися усіх карантинних вимог. В аудиторіях між учасниками буде відстань у півтора метра, на вході вимірюватимуть температуру. Також приміщення будуть забезпечені усіма потрібними дезінфікуючими засобами.

Також вона додала, що деякі предмети перекладені мовами національних меншин: польською, російською, румунською, монгольською, угорською та кримсько-татарською. Учасники, які потребують додаткових умов, мають подати оригінал медичної довідки під час реєстрації на ЗНО.

Додамо, що реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року триватиме з 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

Додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме упродовж 5 – 17 травня включно

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