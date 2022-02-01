У горах на Львівщині травмувалися четверо лижників

На гірськолижних курортах у Сколівському та Стрийському районах Львівщини за добу травмувалися четверо туристів, серед них – одна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У понеділок, 31 січня, рятувальники спускали з гір чотирьох туристів, одна із яких – дитина віком 13 років.

Так, на лижних трасах гори Тростян травмувалось двоє лижників. 40-річна жінка, мешканка Одеси, травмувала ліву ногу. А 13-річна одеситка – ліву руку.

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Того ж дня на гірськолижній трасі гори Високий Верх, надали допомогу травмованій 46-річній лижниці з Києва, яка отримала травму правої ноги.

Надзвичайники надали трьом потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, де передали медикам.

Ще один випадок стався у Стрийському районі, де рятувальники допомогли травмованій туристці спуститись з гори. Так, поблизу села Волосянка на горі Ільза, 20-річна лижниця зі Львова зламала ногу.

Медпрацівники швидкої, котрі прибули на виклик, не могли дістатися до травмованої львів’янки. На допомогу прийшли рятувальники, які доправили їх до потерпілої. Після надання домедичної допомоги, за допомогою гірськолижного спорядження, дівчину спустили до швидкої.

У ДСНС нагадують правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, вона дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Нагадаємо, як писав Львівський портал при сходженні на Говерлу загинула 56-річна туристка з Одещини. Ще двоє людей травмувались.

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Фото: ДСНС