При сходженні на Говерлу загинула туристка. Доповнено

У суботу, 15 січня, під час сходження на Говерлу загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

У Надвірнянському районі Франківщини під час сходження на гору Говерлу загинув турист, ще двоє людей отримали травми різної важкості.

«15 січня об 11:15 год. при сходженні на Говерлу загинула одна особа, ще двоє отримали травми різних ступенів тяжкості. Станом на 13:30 год. туриста з травмою ноги спускають із гори, до іншої травмованої людини рятувальники ще прямують. До загиблого слідують працівники Нацполіції для проведення слідчих дій», – йдеться у повідомленні.

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Згодом у ДСНС уточнили, що всі троє – мешканці міста Южне Одеської області. Загиблою виявилась 56-річна туристка. Інших двох, чоловіка та жінку віком 34 і 32 роки рятувальники транспортували до спортивної бази «Заросляк».

Чоловіка з травмою ноги забрали в лікарню, жінка залишилась на базі, з нею працюють психологи.

Загалом до пошуково-рятувальної операції залучили 28 надзвичайників.

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Фото: ДСНС