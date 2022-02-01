Глава ПЦУ Епіфаній одужав від коронавірусу

Очільник Православної Церкви України Митрополит Епіфаній, який близько двох тижнів хворів на коронавірус, одужав. Він перебував на самоізоляції та лікувався амбулаторно. Про це Митрополит повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної інфекції та звернувся до всіх українців. Він порадив людям не боятися хвороби, яка нині стала «гнітючою буденністю для всього людства».

Епіфаній подякував усім, хто турбувався про його здоров’я, молився та надсилав побажання одужання. А також висловив слова підтримки усім тим, хто нині веде боротьбу із коронавірусом.

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«Це справді страшна недуга, адже ослабивши тіло, вона робить вразливішою й душу. Не бійтеся. Страх знесилює, а зневіра веде до падіння. У страху людина здатна чинити так, як ніколи б не вчинила без нього: відступатися від власних цінностей, зраджувати своїм ідеалам, переступати Божі заповіді», – написав настоятель ПЦУ.

Нагадаємо, позитивний тест на Covid-19 Митрополит отримав у суботу, 15 січня. Як повідомляв Львівський портал, 42-річний Епіфаній торік пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Також відомо, що напередодні 14 січня Митрополит Епіфаній перебував із візитом на Хмельниччині, де очолив літургію у кафедральному Свято-Андрієвському соборі Хмельницької єпархії.